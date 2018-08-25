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Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, более года проходивший лечение от опухоли мозга, принял решение отказаться от дальнейшей противораковой терапии, говорится в заявлении семьи сенатора.

"Прошлым летом сенатор Джон Маккейн сообщил американцам новость, которую уже знала его семья: у него была диагностирована агрессивная форма глиобластомы, и прогноз был серьезно негативным", - подчеркивается в заявлении.

"Он уже превзошел ожидания медиков. Но прогрессирование болезни и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Будучи человеком с сильной волей, Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение", - отметили члены семьи американского сенатора.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к Маккейну, сейчас сенатор находится в окружении семьи в Аризоне и близкие политика готовы к его скорому уходу из жизни.

В июле прошлого года Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Источник: interfax.ru