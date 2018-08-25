Главу Twitter вызовут в конгресс для показаний
В мире | 25 августа 2018 года, 12:12
Комитет конгресса США по энергетике и торговле вызвал исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний об отслеживании сообщений.
Встреча Дорси с комитетом должна состояться в среду 5 сентября. Его собираются распросить о механизмах, которые отслеживают и контролируют сообщения в Twitter.
Председатель комитета Грег Уолден высказал надежду, что Дорси будет откровенен в ответах на вопросы.
Источник: interfax.ru
Фото: pexels.com