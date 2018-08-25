В мире |

Комитет конгресса США по энергетике и торговле вызвал исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний об отслеживании сообщений.

Встреча Дорси с комитетом должна состояться в среду 5 сентября. Его собираются распросить о механизмах, которые отслеживают и контролируют сообщения в Twitter.

Председатель комитета Грег Уолден высказал надежду, что Дорси будет откровенен в ответах на вопросы.

Источник: interfax.ru

Фото: pexels.com