В Эстонии вновь установят памятник эсэсовцам (22)

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В мире | 25 августа 2018 года, 10:53

Входящая в парламент Эстонии Консервативная народная партия намерена восстановить в городе Лихула памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии.

Как отмечается, члены партии намерены провести в начале сентября торжественное мероприятие под названием «День памяти монумента в Лихула», участники которого «будут петь близкие им по духу и патриотические песни». В ходе мероприятия будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004 году камень.

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года. На камне был изображен солдат в немецкой форме, с немецким Железным крестом и с немецким автоматом в руках. Надпись под барельефом гласила: «Эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии».

Источник: lenta.ru

Фото: rusnext.ru

Комментарии 22
Патриот 3 часа назад
За все ответят! Фашисты недобитые!
31
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Ну, не сука ты, Саня?2 часа назад
Нет, я все же дойду до редакции. Поинтересуюсь, а шо это за кент...
7
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Адельфина3 часа назад
Неделю назад была в Эстонии. Никогда бы не подумала, что прийду на это место и склонив голову отдам почести погибшим героям. Кстати, только здесь были свежие цветы.
28
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