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Входящая в парламент Эстонии Консервативная народная партия намерена восстановить в городе Лихула памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии.

Как отмечается, члены партии намерены провести в начале сентября торжественное мероприятие под названием «День памяти монумента в Лихула», участники которого «будут петь близкие им по духу и патриотические песни». В ходе мероприятия будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004 году камень.

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года. На камне был изображен солдат в немецкой форме, с немецким Железным крестом и с немецким автоматом в руках. Надпись под барельефом гласила: «Эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии».

Источник: lenta.ru

Фото: rusnext.ru