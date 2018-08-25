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Семья американского певца Принса, скончавшегося от передозировки опиоидного препарата, решила судиться с его бывшим врачом.

Как сообщает канал ABC, родственники винят врача в его непрофессионализме, так как ему не удалось правильно выявить у Принса опиоидную зависимость.

Как отмечается в исковом заявлении, врач "не смог правильно оценить, диагностировать, лечить и консультировать Принса в отношении его очевидной зависимости от опиатов".

Принс умер в 2016 году в возрасте 57 лет у себя дома в штате Миннесота. Токсикологическая экспертиза показала, что концентрация фентанила в крови певца составила 67,8 микрограмма на литр при смертельной дозе в 58 микрограммов. При этом никто не был арестован или привлечён к уголовной ответственности по данному делу.

Принса признавали лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".

Источник: life.ru