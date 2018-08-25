Италия пригрозила перестать платить взносы в ЕС из-за мигрантов (5)

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В мире | 25 августа 2018 года, 12:38

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо подтвердил готовность сократить взносы в бюджет ЕС на фоне миграционного кризиса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ЕС решил вновь повернуться к Италии спиной. <…> ЕС не хочет соблюдать принципы, согласованные на последнем Совете ЕС? Мы готовы сократить средства, которые мы предоставляем Евросоюзу", - написал он.

"Я говорю это как политический лидер "Движения "5 звезд", учитывая тот факт, что ЕС не уважает соглашения и не выполняет свои обязательства, мы как политическая сила больше не хотим давать им 20 млрд евро в год, которые они требуют", - добавил Ди Майо.

Луиджи Ди Майо пригрозил приостановкой выплат в бюджет ЕС, если партнеры Рима не согласятся принять мигрантов с борта корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который уже несколько дней стоит в сицилийском порту Катания. На его борту находятся 150 спасенных ранее в Средиземноморье мигрантов. Рим не санкционирует их сход на берег и настаивает, чтобы они сразу были распределены по европейским странам.

Источник: tass.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
А зачем вы их спасали2 часа назад
и почему теперь кто-то должен их приютить?
4
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Мама Меркель1 час назад
Вся Африка знает, что есть Европа и социал, глупо было бы не попытать счастья, тем более, что это поощряется, любой из нас поступил бы так же.
1
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Ж38 минут назад
Правильно!Пусть америкосы и платят!Расшевелили улей (восток),вот пусть и платят,за разбой!
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