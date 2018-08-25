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Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо подтвердил готовность сократить взносы в бюджет ЕС на фоне миграционного кризиса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ЕС решил вновь повернуться к Италии спиной. <…> ЕС не хочет соблюдать принципы, согласованные на последнем Совете ЕС? Мы готовы сократить средства, которые мы предоставляем Евросоюзу", - написал он.

"Я говорю это как политический лидер "Движения "5 звезд", учитывая тот факт, что ЕС не уважает соглашения и не выполняет свои обязательства, мы как политическая сила больше не хотим давать им 20 млрд евро в год, которые они требуют", - добавил Ди Майо.

Луиджи Ди Майо пригрозил приостановкой выплат в бюджет ЕС, если партнеры Рима не согласятся принять мигрантов с борта корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который уже несколько дней стоит в сицилийском порту Катания. На его борту находятся 150 спасенных ранее в Средиземноморье мигрантов. Рим не санкционирует их сход на берег и настаивает, чтобы они сразу были распределены по европейским странам.

Источник: tass.ru

Фото: pixabay.com