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Состояние ВМС Германии является позорным для богатейшей страны Европы, пишет The National Interest. Из-за недостаточного финансирования и плохого планирования уже сейчас немецкий флот не в состоянии выполнять свои основные задачи, утверждает издание.

При этом на самом деле проблема серьезнее, чем простая нехватка денег: сложности, по мнению авторов статьи, имеются во всех компонентах ВМС Германии, начиная с подлодок и заканчивая военно-морской авиацией.

Немецкий флот имеет в своем составе шесть субмарин типа 212U, однако все они, по данным NI, находятся в непригодном состоянии, причем что немецкая промышленность активно продает аналогичные подлодки всему миру. В немецкой прессе это объясняют недостатком запасных частей, что само по себе странно для самого богатого государства ЕС, указывает издание.

Также авторы статьи критикуют состояние военно-морской авиации Германии. После начала списания патрульных самолетов Breguet Atlantique немецкое командование в 2005 году решило приобрести поддержанные самолеты P-3 °C из Нидерландов, которые союзники Германии по НАТО сейчас активно снимают с вооружения, отмечается в публикации.

При этом бундесвер не имеет возможности содержать даже поддержанную технику, и, по мнению некоторых специалистов, ни один из приобретенных у Нидерландов самолетов не находится в боеготовом состоянии, пишет The National Interest.

Состояние немецкого надводного флота чуть лучше, однако и здесь ВМС Германии испытывают определенные проблемы: неудовлетворительные эксплуатационные характеристики боевых кораблей, а также их частые поломки. От принятых на сегодня стандартов отстают и боевые характеристики кораблей, заключают эксперты. По мнению авторов статьи, немецкий флот оказался в ситуации, схожей с положением весной 1941 года, когда гитлеровские Кригсмарине столкнулись с новейшим вооружением союзников и не могли ему успешно противостоять.

Источник: rusnext.ru