Меркель посмотрела в бинокль на российских военных (5)

фото

В мире | 25 августа 2018 года, 21:49

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе посещения села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от села российскую военную базу, пишет Bild.

Перед этим Меркель встречалась со студентами Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили. Там она отметила, что Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии.

По мнению Меркель, данный факт — большая несправедливость, сообщают грузинские СМИ.

Меркель посетила Грузию с двухдневным визитом в ходе турне по Закавказью.

Источник: rusnext.ru

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Комментарии 5
Дембель3 часа назад
Меркель посмотрела в бинокль на российских военных
------------------
Надеюсь ей успели показать большую жоп...у.
1
Ответить
(c)3 часа назад
Ух ты! Вижу Крымский Мост, пляжы Ялты, они опять играют джаз... Может рвануть туда на "бархатный сезон". Платье надеть, накраситься - не узнают поди.
Ответить
...головка от х..3 часа назад
Значит показали.
Ответить