Меркель посмотрела в бинокль на российских военных (5)
В мире | 25 августа 2018 года, 21:49
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе посещения села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от села российскую военную базу, пишет Bild.
Перед этим Меркель встречалась со студентами Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили. Там она отметила, что Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии.
По мнению Меркель, данный факт — большая несправедливость, сообщают грузинские СМИ.
Меркель посетила Грузию с двухдневным визитом в ходе турне по Закавказью.
«Не видать там Путина?»: Меркель приехала в Грузии на границу с Южной Осетией pic.twitter.com/3j4NeNcxIR— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2018 г.
Источник: rusnext.ru
Фото: twitter.com/dimsmirnov175
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Надеюсь ей успели показать большую жоп...у.