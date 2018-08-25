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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе посещения села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от села российскую военную базу, пишет Bild.

Перед этим Меркель встречалась со студентами Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили. Там она отметила, что Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии.

По мнению Меркель, данный факт — большая несправедливость, сообщают грузинские СМИ.

Меркель посетила Грузию с двухдневным визитом в ходе турне по Закавказью.

«Не видать там Путина?»: Меркель приехала в Грузии на границу с Южной Осетией pic.twitter.com/3j4NeNcxIR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2018 г.

Источник: rusnext.ru

Фото: twitter.com/dimsmirnov175