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NASA сообщило о приближении огромного астероида к Земле. По данным космического ведомства, его размер составляет от 70 до 160 метров в диаметре.

Космическое тело классифицируется в NASA как потенциально опасный, так как он пролетит на довольно близком расстоянии к земле – менее 0,05 астрономической единицы, что составляет 7,5 миллионов километров на скорости более девяти километров в секунду.

Максимально близко к Земле астероид подойдет 29 августа. При этом в NASA отметили, что, по расчетам специалистов, вероятность столкновения какого-либо космического тела с нашей планетой в ближайшие сто лет фактически равна нулю.

Источник: rusnext.ru

Фото: pixabay.com