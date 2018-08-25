В Бельгии нашли две тонны кокаина с листовками "Единой России" (6)
В мире | 25 августа 2018 года, 15:29
Полиция бельгийского города Гент пресекла контрабанду почти двух тонн кокаина из Бразилии. Наркотики были упакованы в 1903 брикета и почти на каждом из них был логотип «Единой России», сообщает TJ.
Видео оперативной съемки опубликовали бельгийский телеканал VRT и нидерландский NOS. На кадрах действительно мелькает фирменный белый медведь партии, а также флаг России. Кроме того, некоторые пакеты были брендированы колумбийской топливной компанией Brio.
По подсчетам федеральной судебной полиции Восточной Фландрии, приблизительная стоимость поставки — 100 млн евро. Прокуратура Бельгии ведет поиск организаторов поставки.
Источник: daily.afisha.ru
Фото: VRT/TJ
Гы, а чо фотофрафию Путина не вложили?))
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Очень хорошая провокация. Очень даже с большой натяжкой можно поверить в это.Ослабли и бесполезны санкции,все напрасно и надо ещё чего-нибудь придумать??? Не зря мотаются по миру представители гос. департамента.Недавно состоялась такая закрытая встреча. Хайли лайкли в Солсбери уже устарели, надо чего-нибудь новенького. Ну, ну.
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Баян! Сто процентный баян! Такие " посылочки " можно изготовить за пару часов без особого напряга. Среди общей массы можно конечно с особой пометкой поместить действительно пару упоковок с коксом, чтобы потом демонстративно, под запись и со свидетелями впиндюлить эту упаковочку на анализ ЯКОБЫ всей партии. Примитивный до нельзя лохотрон. А там разве не было на листиках ещё небольшой приписки типа : " Москва. Кремль "? :))) У дяди Адольфа Гитлера учились по цитате из книги «Моя борьба» (т. 1, гл. 10): «Широкие массы [...] скорее становятся жертвами большой лжи (einer grossen Luge), чем маленькой». Или по другому перефразируя: Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят.
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