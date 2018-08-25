В мире |

Полиция бельгийского города Гент пресекла контрабанду почти двух тонн кокаина из Бразилии. Наркотики были упакованы в 1903 брикета и почти на каждом из них был логотип «Единой России», сообщает TJ.

Видео оперативной съемки опубликовали бельгийский телеканал VRT и нидерландский NOS. На кадрах действительно мелькает фирменный белый медведь партии, а также флаг России. Кроме того, некоторые пакеты были брендированы колумбийской топливной компанией Brio.

По подсчетам федеральной судебной полиции Восточной Фландрии, приблизительная стоимость поставки — 100 млн евро. Прокуратура Бельгии ведет поиск организаторов поставки.

Источник: daily.afisha.ru

Фото: VRT/TJ