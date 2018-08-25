Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости
В мире | 25 августа 2018 года, 16:26
Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за превышении скорости.
По утверждению полиции, Бекхэм на черном Bentley превысил скорость на 19 миль в час (30 км/ч) на одной из улиц Западного Лондона.
Многократный чемпион Англии по футболу отрицает обвинения, в связи с чем решение по делу будет принято в суде. Заседание состоится 28 августа. Бекхэму грозит денежный штраф и лишение водительских прав.
В 1999 году Бекхэм был лишен на восемь месяцев прав и оштрафован на 150 тысяч фунтов за превышение скорости, но после рассмотрения апелляции ему были возвращены права.
Источник: tass.ru