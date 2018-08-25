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24 августа в городе Куопио в Финляндии автобус упал с моста на железную дорогу. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает финская национальная телерадиокомпания Yle.

По предварительным данным, автобус ехал на большой скорости, прежде чем врезаться в ограждение и упасть с моста. В ДТП также попали пять автомобилей. По словам водителя автобуса, у его транспортного средства отказали тормоза.

Полиция подтвердила гибель четырех человек. В больницу Куопио доставили 19 травмированных, у троих из них серьезные травмы.

Источник: ru.tsn.ua

По информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел (МИД), среди пострадавших в аварии автобуса в Финляндии нет жителей Латвии.Информация уточняется с посольством Латвии в Финляндии.

Фото: ru.tsn.ua