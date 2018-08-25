Глава МОК признал непобедимость допинга (3)

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В мире | 25 августа 2018 года, 18:51

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал борьбу с употреблением спортсменами запрещенных препаратов. Слова функционера передает Road.

По мнению Баха, допинг всегда будет иметь место в спорте.

«Война против допинга — это одна из тех, которую не удастся выиграть», — отметил чиновник.

Он также обратил внимание, что важную роль в борьбе с допингом может занять Международное агентство допинг-тестирования (ITA), которая действует независимо от МОК или Спортивного арбитражного суда.

В конце июля в МОК раскритиковалии законодательную инициативу США, согласно которой виновные в употреблении запрещенных препаратов могли получить реальные тюремные сроки. Предполагаемый акт получил название «закона Родченкова».

Источник: lenta.ru

Фото:pixabay.com

Комментарии 3
Не вижу проблем1 час назад
Пусть будут соревнования для всех, жрите там всё, что угодно.
И другие соревнования. Где участвуют спортсмены, которые подпишут договор о том, что обещают не принимать допинг. В случае нарушения- пожизненный бан.
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Патриот 1 час назад
Спорт вообще стало противно смотреть, все купленно, коррумпированно, политизированно.
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Ж1 час назад
Нужно проще!Вообще принимать только тэст,на алкоголь,и всё остальное,куйня!
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