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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал борьбу с употреблением спортсменами запрещенных препаратов. Слова функционера передает Road.

По мнению Баха, допинг всегда будет иметь место в спорте.

«Война против допинга — это одна из тех, которую не удастся выиграть», — отметил чиновник.

Он также обратил внимание, что важную роль в борьбе с допингом может занять Международное агентство допинг-тестирования (ITA), которая действует независимо от МОК или Спортивного арбитражного суда.

В конце июля в МОК раскритиковалии законодательную инициативу США, согласно которой виновные в употреблении запрещенных препаратов могли получить реальные тюремные сроки. Предполагаемый акт получил название «закона Родченкова».

Источник: lenta.ru

Фото:pixabay.com