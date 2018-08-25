Глава МОК признал непобедимость допинга (3)
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал борьбу с употреблением спортсменами запрещенных препаратов. Слова функционера передает Road.
По мнению Баха, допинг всегда будет иметь место в спорте.
«Война против допинга — это одна из тех, которую не удастся выиграть», — отметил чиновник.
Он также обратил внимание, что важную роль в борьбе с допингом может занять Международное агентство допинг-тестирования (ITA), которая действует независимо от МОК или Спортивного арбитражного суда.
В конце июля в МОК раскритиковалии законодательную инициативу США, согласно которой виновные в употреблении запрещенных препаратов могли получить реальные тюремные сроки. Предполагаемый акт получил название «закона Родченкова».
Источник: lenta.ru
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И другие соревнования. Где участвуют спортсмены, которые подпишут договор о том, что обещают не принимать допинг. В случае нарушения- пожизненный бан.