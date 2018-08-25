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США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка применения властями против гражданского населения химического оружия.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сказал Конашенков.

"С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО The Sullivans(Салливанс) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM", - заявил он.

Источник: interfax.ru