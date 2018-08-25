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Бывший чемпион UFC, боец лёгкого веса Конор Макгрегор продолжает подогревать интерес к своему предстоящему поединку с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым. На этот раз ирландец позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за фальшивым уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал ирландец на своей официальной странице в Instagram.

Пост был сопровождён, судя по всему, скриншотом видео, во время которого Макгрегор совершает нападение на автобус с бойцами UFC.