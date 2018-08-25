Макгрегор - отцу Нурмагомедова: ты дрожащий трус, как твой сын (2)
В мире | 25 августа 2018 года, 20:20
Бывший чемпион UFC, боец лёгкого веса Конор Макгрегор продолжает подогревать интерес к своему предстоящему поединку с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым. На этот раз ирландец позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.
«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за фальшивым уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал ирландец на своей официальной странице в Instagram.
Пост был сопровождён, судя по всему, скриншотом видео, во время которого Макгрегор совершает нападение на автобус с бойцами UFC.
..вроде называется боец, а ведет себя,как базарная баба..
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отбитый.....
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