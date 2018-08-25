Глава МИД Австрии рассказала подробности приглашения Путина на свадьбу
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что совершенно не ожидала, что российский президент Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. Об этом она рассказала в утреннем эфире радиостанции Ö1.
По словам министра, в начале июня она пригласила на свадьбу коллег из правительства и федерального президента, "потому что так полагается". А вечером 5 июня, когда российский лидер был с визитом в Вене, спонтанно пригласила и его. Тогда она заявила Путину, что хочет представить ему своего жениха. О согласии российского президента посетить торжество она узнала 19 июля.
Кнайсль отметила, что свадьба "стала действительно прекрасным праздником", который может позитивно повлиять на развитие туризма в Австрии. По ее словам, многие СМИ "показали, как празднуют в Австрии свадьбу, красивые ландшафты".
Она также ответила на критику за ее легкий поклон Путину во время танца.
"Если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен", — сказала Кнайсль.
"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — пояснила она, выразив недоумение, что некоторые комментаторы увидели в этом какой-то "акт подчинения, падение на колени".
"Те, кто меня знают, в курсе, что я никому не подчиняюсь", — заявила Кнайсль.
Министр добавила, что ее не связывает с Путиным близкая дружба, но она вела с ним "интересные беседы", в частности о ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что личный контакт важен для "создания базы доверия именно в сложных ситуациях, которые, без сомнения, присутствуют и в наших отношениях с Россией по самым разным причинам".
Путин побывал на свадьбе Кнайсль 18 августа. Он провел на торжестве лишь час и за это время успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.
Источник: ria.ru