В Москве задержали оппозиционера Навального (20)
В мире | 25 августа 2018 года, 18:02
В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.
Навального остановили возле подъезда. У оппозиционера отобрали телефон. Причины задержания полицейские не назвали, пишет Ярмыш.
Ранее в субботу стало известно, что власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменений пенсионного законодательства в России.
Навальный борется за судьбу страны , да ты с дуба рухнул , этот ворюга и пиз.абол , только о себе и думает , ты на эту фотку к статье взгляни - мерзкая и лживая рожа...
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Давно бы уже козла расстреляли при попытке к бегству! Слишком много внимания к этой скотине!
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А у нас,Гапоненко,уже освободили.Правда недольшая разница,Навльный воровал и попался,а Гапоненко,правду сказал,и,тоже попался.А теперь,Навальный,строит,из себя,политического изгоя,а Гапоненко и красть не способен.Но оба враги,один тут,другой там.
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