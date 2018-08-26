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Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился в инвестиционный банк по вопросу продажи футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Sunday Times.

По информации газеты, для рассмотрения предложений о продаже клуба представители "Челси" обратились к специалисту Raine Group Джо Равиту — банку, который специализируется на спорте и технологиях.

Источник Times в клубе заявил, что "Челси не продается" и "его владелец не думает о продаже клуба". Представитель Абрамович отказался комментировать "рыночные спекуляции". Times отмечает, что ранее бизнесмен отклонил предложение о покупке миноритарной доли в клубе, поступившее от американской компании Silver Lake Partners.

В июне Daily Mail писала, что Абрамович отказался продавать "Челси" основателю холдинга Ineos и самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за 2 миллиарда фунтов стерлингов. Представители бизнесменов тогда отказались от комментариев.

Роман Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.