На пост охраны воздушного пространства Балтии вступят ВВС Германии (7)

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В мире | 26 августа 2018 года, 13:40

На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у летчиков Франции охрану воздушного пространства Балтии.

В предстоящий четверг, 30 августа, на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.

ВВС Германии приступят к охране воздушного пространства балтийских стран на четырех истребителями Eurofighter.

Летное звено ВВС Франции охраняло воздушное пространство Балтии на четырех истребителях Mirage 2000-5.

Фото: flickr.com/barry1392

Комментарии 7
yes18 минут назад
Анжела, знатно лизнула.И не нервничай так.
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Garik12 минут назад
Еще вациеши не "защитили", но в ножки кланяемся нижайше. Напомнить, немецкий барон принимает благодарность в виде первой брачной ночи? Спеши замуж, там и отблагодаришь.
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Крепкие нервы30 минут назад
У немцев, уверен, ракета абы куда не улетит. :)
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