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Папа римский Франциск встретился в Дублине с восемью жертвами священников-педофилов. Он заявил, что разочарован сообществом католической церкви, которое скрывало факты надругательств над детьми. Об этом сообщает BBC.

Встреча состоялась в субботу, 25 августа, в ходе первого дня визита Папы в Ирландию. Она прошла в закрытом формате и продлилась 90 минут. Среди восьми жертв, присутствующих на встрече, была Мари Коллинз — бывший член комиссии Ватикана по защите несовершеннолетних, пишет ABC News.

Отмечается, что она ушла из комиссии в прошлом году, став резким критиком Ватикана.

Выступая в Дублинском замке, Папа римский осудил действия священников, которые вместо защиты несовершеннолетних совершают "отвратительные преступления".

"Я не могу не признать факт большого скандала, вызванного в Ирландии в связи с домогательствами к малолетним со стороны священников, задача которых — защита и образование этих детей", — сказал понтифик.

По его словам, произошедшее "останется причиной боли и стыда" для всей католической общины.

"Неспособность церковных властей — епископов, религиозных руководителей, священников и других — должным образом реагировать на эти отвратительные преступления вызвала волну гнева и остается поводом для той боли и стыда, которые испытывает католическая община. И я лично разделяю эти чувства", — заявил Папа.

Понтифик добавил, что он "любой ценой искоренит это бедствие" в католической церкви.

Как отмечает BBC, выступление Папы римского в Дублине схоже с посланием, которое он накануне направил более миллиарду католиков во всем мире.

15 августа в штате Пенсильвании опубликовали доклад о сексуальном насилии священников по отношению к несовершеннолетним. Над 140-станичным документом два года работала большая коллегия присяжных. Она изучила эпизоды насилия над детьми в шести епархиях в Пенсильвании. Согласно докладу, самому пожилому пострадавшему от действий священников — 83 года.