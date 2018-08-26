В мире |

Власти Вьетнама потребовали от американской компании Monsanto выплату компенсации жертвам вещества "Оранж" — смеси гербицидов и дефолиантов, сообщает The Independent.

Вьетнамцы утверждают, что эту смесь военные США применяли для уничтожения тропических лесов и растительности во время войны в стране.

Диоксин, используемый при производстве "Оранжа" приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким как врожденные аномалии, рак и другим тяжелым заболеваниям. На данный момент Monsanto участвует в более 5000 судебных разбирательств в США, связанными с исками, поданными пострадавшими после его использования.

Компания отвечает, что "Оранж" был разработан для правительства, и только оно решало, где это вещество будет использовано. Monsanto в 2017 году купил немецкий химический гигант Bayer за $66 млрд, сделка была завершена в этом году.