В Афганистане убит один из лидеров "Исламского государства" (5)
В мире | 26 августа 2018 года, 18:29
Один из главарей группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ - террористическая группировка) в Афганистане Абу Саид Оракзай был ликвидирован на востоке страны, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
"Лидер ИГ Сад Архаби, также известный как Абу Саид Оракзай, был убит в ходе авиаудара в провинции Нангархар", - говорится в сообщении телеканала.
По данным TOLOnews, в ходе операции ВВС страны также были ликвидированы десять рядовых членов группировки.
Источник: www.interfax.ru
У нас сми пишут сам умер от рака мозгов...
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у американцев траур за трауром.
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У него то и мозгов нет. Как у сани..
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