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Германское Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) обратилась в Еврокомиссию с предложением выкупить огромные запасы стрелкового оружия, остающегося в обороте в странах бывшей Югославии. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщил новостной интернет-портал t-online.de.

По оценкам экспертов немецкой криминальной полиции, речь идет о тоннах вооружений.

"Если эти запасы не окажутся под контролем или не будут уничтожены, они могут оказаться в криминальном обороте", - цитирует портал эксперта BKA Кристофа Беккера (Christoph Becker).

Немецкие правоохранители инициировали общеевропейскую программу полицейского сотрудничества, призванную выработать программу выкупа оружия и вступили в переговоры с правительствами балканских стран и ответственными ведомствами.

Интерпол оценивает запасы стрелкового оружия в странах бывшей Югославии в 4 млн единиц. По большей части, по данным BKA они находятся в арсеналах под государственным контролем.

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