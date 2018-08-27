Немецкая полиция предложила членам ЕС выкупить оружие у балканских стран (4)
Германское Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) обратилась в Еврокомиссию с предложением выкупить огромные запасы стрелкового оружия, остающегося в обороте в странах бывшей Югославии. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщил новостной интернет-портал t-online.de.
По оценкам экспертов немецкой криминальной полиции, речь идет о тоннах вооружений.
"Если эти запасы не окажутся под контролем или не будут уничтожены, они могут оказаться в криминальном обороте", - цитирует портал эксперта BKA Кристофа Беккера (Christoph Becker).
Немецкие правоохранители инициировали общеевропейскую программу полицейского сотрудничества, призванную выработать программу выкупа оружия и вступили в переговоры с правительствами балканских стран и ответственными ведомствами.
Интерпол оценивает запасы стрелкового оружия в странах бывшей Югославии в 4 млн единиц. По большей части, по данным BKA они находятся в арсеналах под государственным контролем.
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