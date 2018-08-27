Порошенко предложил странам Евросоюза взять патронаж над городами Донбасса (2)

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В мире | 27 августа 2018 года, 07:38

Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии взять под патронаж украинский Краматорск в Донбассе в рамках программы восстановления региона, а Греции — Мариуполь, об этом политик рассказал в ходе общения с дипломатами и военными в воскресенье в Авдеевке Донецкой области.

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция – за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку", — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

В воскресенье украинские послы приехали в Донбасс. По словам президента, они будут заниматься мобилизацией средств со всего мира для восстановления региона. В частности, президент напомнил, что рассчитывает на помощь Евросоюза населенным пунктам Донбасса.

В декабре прошлого года Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Ж17 минут назад
Сьезди туда и поговори,а не стращай.Там люди живцт,а не твари вроде тебя.Говорить нада,а не расстреливат!
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Patriot14 минуты назад
Eiropas valstim ir jàpalìdz varonigajai ukrainu tautai, kas prata apturèt Krievijas okupantu armiju un nosargàt savas valsts neatkarìbu. Tàdejàdi ukraini arì mums deva iespèju savlaicìgi nostiprinàt mùsu Latvijas drosìbu.
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