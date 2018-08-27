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Боксерский поединок между двумя звездами Youtube, британцем KSI и американцем Логаном Полом, закончился ничьей.

Обладатель 19,4 миллионов подписчиков KSI встретился с Полом, на которого подписаны 18,2 млн человек, в поединке на "Манчестер-арене".

По мнению одного из судей, KSI побил американца по очкам, но двое остальных членов жюри присудили боксерам поровну очков. Таким образом, большинством судейских голосов была объявлена ничья.

Зрители встретили решение о ничьей недовольным ревом, но оба бойца почти сразу заявили, что хотят встретиться еще раз.

Следующий боксерский бой блогеров состоится в США.

Перед боем, как это принято в коммерческом боксе, Пол и KSI "заводили" своих болельщиков, оскорбляя друг друга в видеороликах.

Организаторам удалось продать около 15 тысяч билетов на бой в Манчестере, еще несколько тысяч зрителей смотрели поединок в прямом эфире на Youtube, за что каждый из них заплатил около 8,3 евро.

После боя, длившегося шесть раундов, оба соперника заявили, что считают себя победителями. "Думаю, нам остается только одно - провести еще один бой. Так и сделаем. Мне было весело", - прокомментировал исход боя KSI.

"Люди хотят это видеть. Подарим им еще один бой", - ответил Логан Пол.

"С нетерпением жду, когда твое расквашенное лицо разлетится по интернету", - сострил напоследок KSI.

Оладжиде Олатунджи, или KSI - британский геймер, комик, видеоблогер и рэпер, видео которого в совокупности набрали 4,4 млрд просмотров на Youtube. Его критикуют за пошлость шуток, что не мешает его популярности.

Логан Пол - 23-летний автор скетчей и розыгрышей (в прошлом занимавшийся борьбой). До того как переехать на Youtube, он сделал себе имя на платформе Vine. Сейчас у его канала на Youtube около 3,9 млрд просмотров.

Ранее в этом году Пол опубликовал видеозапись из японского леса Аокигахара, где он заснял на камеру труп самоубийцы, после чего на него обрушился шквал критики.

Источник: Русская служба BBC