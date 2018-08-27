СМИ: вдова Маккейна может занять его кресло в сенате (4)

фото

В мире | 27 августа 2018 года, 09:19

Синди Маккейн, вдова американского сенатора от штата Аризона, рассматривается как один из кандидатов на его пост. Об этом пишет The New York Times.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси сообщил, что не будет обсуждать кандидатуру на замену Маккейну, пока не пройдут все прощальные мероприятия, и сенатор не будет похоронен.

Тем не менее газета называет возможных преемников Маккейна. Среди них, в том числе, и вдова сенатора Синди. Также среди кандидатов указаны бывший сенатор Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей конгресса от Аризоны, Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Издание подчеркивает, что выбор Дьюси чрезвычайно важен для положения дел в сенате. Как отмечается, с одной стороны от губернатора требуют найти схожего по духу Маккейну кандидата, который готов выступить против президента. С другой стороны, его призывают поставить на этот пост республиканца – сторонника Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что похороны Маккейна состоятся 2 сентября.

Джон Маккейн скончался 25 августа. Более года сенатор боролся с опухолью мозга.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/Gage Skidmore

Комментарии 4
Патриот 59 минут назад
Архивы Маккейна откройте и почитайте! Самое мерзкое существо которого знаю. Его баба от него не далеко упала. Гореть им в АДу!!!
1
Ответить
В очередь,в очередь сукины дети...32 минуты назад
Блин,всегда знал что пиндосы полные идиоты,народ выбрал президента,а основная задача сената свалить его,не работать с ним на благо страны,а свалить.Парадокс,похоже они все там борются с опухолью головного мозга.
1
Ответить
ghea38 минут назад
http://i3.imageban.ru/out/2018/08/26/ac7d5ff9b425d52d2679961c0076eca6.gif
Ответить