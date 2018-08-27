В мире |

Синди Маккейн, вдова американского сенатора от штата Аризона, рассматривается как один из кандидатов на его пост. Об этом пишет The New York Times.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси сообщил, что не будет обсуждать кандидатуру на замену Маккейну, пока не пройдут все прощальные мероприятия, и сенатор не будет похоронен.

Тем не менее газета называет возможных преемников Маккейна. Среди них, в том числе, и вдова сенатора Синди. Также среди кандидатов указаны бывший сенатор Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей конгресса от Аризоны, Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Издание подчеркивает, что выбор Дьюси чрезвычайно важен для положения дел в сенате. Как отмечается, с одной стороны от губернатора требуют найти схожего по духу Маккейну кандидата, который готов выступить против президента. С другой стороны, его призывают поставить на этот пост республиканца – сторонника Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что похороны Маккейна состоятся 2 сентября.

Джон Маккейн скончался 25 августа. Более года сенатор боролся с опухолью мозга.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/Gage Skidmore