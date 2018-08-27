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Британский минздрав выпустил новые рекомендации, в которых советует лечить кашель медом или простыми лекарствами, доступными без рецепта.

К помощи антибиотиков прибегать не стоит, потому что от кашля они помогают редко, отмечает ведомство. И вообще, кашель скорее всего пройдет сам через две-три недели.

Новые рекомендация министерства - это попытка бороться с проблемой перепотребления антибиотиков.

Применение лекарств без веской причины приводит к появлению "супербактерий" - устойчивых к существующим препаратам инфекций, которые впоследствии тяжело лечить.

В народе при кашле и больном горле двано принято пить горячие напитки с медом, в которые можно добавить лимон или имбирь.

Эффективность такого лечения подтверждают сразу две авторитетных организации: Национальный институт здоровья и клинического совершенствования (NICE) и Общественное здоровье Англии (PHE).

По их словам, помогут и обычные сиропы от кашля. Специалисты из этих организаций советуют попробовать эти средства, прежде чем записываться на прием к врачу.

Источник: Русская служба BBC