В Литве предложили увековечить память Маккейна (7)

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В мире | 27 августа 2018 года, 12:23

Председатель парламентской партии "Союз Отечества – христианские демократы Литвы" Габриелюс Ландсбергис обратился к мэру Вильнюса с предложением увековечить в столице Литвы память сенатора США Джона Маккейна.

"Председатель партии "Союз Отечества – христианские демократы Литвы", староста фракции Габриелюс Ландсбергис обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с предложением увековечить память сенатора США Джона Маккейна, выделив для этого одно из общественных пространств Вильнюса", — говорится в распространенном пресс-релизе Ландсбергиса.

Сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Источник: ria.ru

Комментарии 7
Сенатор Пипелюнас21 минуту назад
Предлагаю назвать общестаенный туалет на автовокзале Вильнюса.
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Борменталъ12 минут назад
Я не понимаю,что для человечества сделал хорошего этот деятель что бы ставить ему памятники,памятные доски и т.д.Он что победил "рак" или писал книги которыми зачитывался весь мир,а может быть он был великим врачём который спас тысячи жизней,или может быть он был человеком уровня матери Терезы,нет обычный махровый русофоб,который ненавидел Россию и всё русское,это человек который убивал во Вьетнаме беззащитных детей,сжигал напалмом целые деревни.Его болезнь прогрессировала очень давно и это было видно по его поведению.Так что же он сделал для Прибалтийских стран,а ничего,он просто умело поддерживал местных русофобов,которые в угоду америке уничтожают экономику своих стран.Заслуга конечно "великая".И каждому воздастся по делам его.
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именами правителей13 минуты назад
часто называют улицы городов.
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