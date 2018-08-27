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Председатель парламентской партии "Союз Отечества – христианские демократы Литвы" Габриелюс Ландсбергис обратился к мэру Вильнюса с предложением увековечить в столице Литвы память сенатора США Джона Маккейна.

"Председатель партии "Союз Отечества – христианские демократы Литвы", староста фракции Габриелюс Ландсбергис обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с предложением увековечить память сенатора США Джона Маккейна, выделив для этого одно из общественных пространств Вильнюса", — говорится в распространенном пресс-релизе Ландсбергиса.

Сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Источник: ria.ru