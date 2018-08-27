Глава NASA рассказал, зачем США нужны космические силы (3)

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В мире | 27 августа 2018 года, 14:13

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн рассказал, что он и его ведомство полностью поддерживают создание космических сил США. В интервью изданию Washington Examiner он высказал мнение, что космические силы обеспечат защиту спутников, а значит, и бесперебойную работу американского банковского сектора и энергосистем.

"Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Всё прекратит работать", — привёл пример Брайденстайн.

Аналогичная ситуация произойдёт с энергоснабжением в США, так как потоки электричества в энергосетях регулируются синхронизирующим сигналом спутниковой системы, рассказал глава NASA. Помимо этого к спутникам привязаны такие сферы, как коммуникация, навигация, производство продуктов и энергии, сфера безопасности и обороны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Патриот 10 минут назад
Пизд....ы получите от России, будете знать что такое ВКС. То что показал Путин, капля в море, остальное все скрыто за семью замками. Америка перестанет существовать при первом запуске!!! От Гейропы останется гладкая долина!!!
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Latviešu Patriots17 минут назад
100% atbalstu ASV kosmisko spēku dibināšanu! No ASV drošības ir atkarīga arī.Latvijas drošība!
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Patriot42 минуты назад
ASV Kosmiskie ieroci ir nepieciesami, lai nepielautu Krievijas dominanci un agresiju. Tikko civilizètà pasaule pietiekami àtri nenoreaģèja uz kibernoziegumu draudiem, kà Krievija to momentàli izmantoja.
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