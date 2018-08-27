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Глава НАСА Джеймс Брайденстайн рассказал, что он и его ведомство полностью поддерживают создание космических сил США. В интервью изданию Washington Examiner он высказал мнение, что космические силы обеспечат защиту спутников, а значит, и бесперебойную работу американского банковского сектора и энергосистем.

"Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Всё прекратит работать", — привёл пример Брайденстайн.

Аналогичная ситуация произойдёт с энергоснабжением в США, так как потоки электричества в энергосетях регулируются синхронизирующим сигналом спутниковой системы, рассказал глава NASA. Помимо этого к спутникам привязаны такие сферы, как коммуникация, навигация, производство продуктов и энергии, сфера безопасности и обороны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com