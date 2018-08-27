Ущерб от летних наводнений в Китае оценили почти в 4 млрд долларов
В мире | 27 августа 2018 года, 15:13
Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 млрд юаней (3,8 млрд долларов), сообщила китайская англоязычная газета China Daily.
Более других пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой нанесен ущерб в 10 млрд юаней (1,45 млрд долларов), говорится в сообщении.
Власти провинции опасаются вспышки инфекционных заболеваний, в связи с чем пострадавшие от наводнений районы опрыскиваются с помощью дронов антисептиками. Одновременно специальные отряды занимаются захоронениями в известковых ямах трупов погибших животных.
Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.
Источник: interfax.ru