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Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 млрд юаней (3,8 млрд долларов), сообщила китайская англоязычная газета China Daily.

Более других пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой нанесен ущерб в 10 млрд юаней (1,45 млрд долларов), говорится в сообщении.

Власти провинции опасаются вспышки инфекционных заболеваний, в связи с чем пострадавшие от наводнений районы опрыскиваются с помощью дронов антисептиками. Одновременно специальные отряды занимаются захоронениями в известковых ямах трупов погибших животных.

Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.

Источник: interfax.ru