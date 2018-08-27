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Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин побил рекорды собственной обсуждаемости в соцсетях после выступления в Авдеевке. При этом украинских пользователей взбудоражила не речь главы ведомства, а его странный наряд. Комментаторы сочли, что джинсы ему слишком велики и выглядят грязными.

"Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?" — написал журналист Денис Гороховский.

Пользователи развили его мысль и добавили, что джинсы не помешало бы выстирать. Не скрылись от зоркого взгляда наблюдателей и туфли министра, которые, по их мнению, "не чистились со дня покупки".

Колкие комментарии коснулись и стоявшего позади главы МИД украинского лидера. Так, один из пользователей написал, что министр "весь в шефа", а второй предположил, что джинсы ему и вовсе "Порошенко дал поносить". Некоторые заступились за высокопоставленных лиц, списав внешний вид на тенденции нынешней моды, желание казаться ближе к народу. Большинство поддержало версию, что это обычная субординация — Климкину нельзя выглядеть лучше президента Украины.