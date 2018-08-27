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Агентство ТАСС опубликовало в своей фотохронике снимки с отдыха президента России Владимира Путина в Туве. Съемки были сделаны 26 августа.

На кадрах, сделанных пресс-службой Кремля, запечатлено, как глава государства ходит по лесу, плавает на катере и задумчиво смотрит на горы.

«[Президент] провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Также в поездке участвовали руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В августе прошлого года глава государства также выбрал местом отдыха Туву. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки Путин два часа «гонялся за щукой», покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода «не прогревается выше 17 градусов».