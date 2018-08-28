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Сенатор Джон Маккейн, который скончался 25 августа от рака мозга, до своей смерти написал прощальное послание американской нации. Его опубликовало NBC News.

В тексте политик отмечает, что старался служить стране с честью, жил и умер счастливым человеком, при этом до конца оставался "гордым американцем".

"Мы являемся гражданами самой большой в мире республики, страной идеалов, а не крови и грязи. Мы благословлены и являемся благословением для человечества, когда продвигаем эти идеалы в своей стране и в мире. Мы помогли освободить больше людей от тирании и бедности, чем кто-либо в истории", — говорится в заявлении Маккейна.

При этом он не забыл косвенно упомянуть президента США Дональда Трампа, с которым у него случались разногласия.

"Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с фракционной враждой, сеющей рознь, ненависть и насилие по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того чтобы обрушивать их", — написал сенатор.

Однако он призвал американцев верить в величие США и обещал, что нация пройдёт через эти сложные времена и станет сильнее, чем раньше.

Напомним, ранее стало известно, что семья Джона Маккейна не хочет видеть на его похоронах президента США Дональда Трампа. Сам сенатор также просил об этом ещё при жизни. В ответ глава Белого дома предпочёл короткий твит длинному официальному заявлению по поводу смерти Маккейна.