В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже (2)
В мире | 28 августа 2018 года, 07:41
В Испании к побережью Коста-де-ла-Лус на глазах у десятков туристов причалила резиновая лодка с десятками мигрантов. Об этом сообщает портал Infobae.
Издание отмечает, что испанская гражданская гвардия задержала около 25 мигрантов, из них 19 детей. Задержанных отправили в штаб-квартиру Красного Креста. В данный момент правоохранительные органы продолжают искать беженцев, которым удалось скрыться.
По данным портала, нелегальные мигранты приплыли в Испанию из Марокко.
Источник: Газета.ru
какую страну должен бомбоустраивать, Алжир или Испанию?
Ответить
Звоните срочно Обаме!Пусть сука благоустраивает!
Ответить