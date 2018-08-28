В мире |

За неделю с 20 по 26 августа в Японии от теплового удара скончались два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное пожарное управление Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Еще 5890 человек были направлены в больницы.

С конца июня почти на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1°С, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится до начала-середины сентября.

Ранее японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью сильного извержения вулкана на юго-западе страны.

Фото из Flickr/Jérémy