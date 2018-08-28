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Источники, близкие к компании Apple, рассказали об особенностях дизайна трех новых смартфонов, которые она собирается презентовать на традиционной пресс-конференции предстоящей осенью.

По их словам, новинки Apple будут похожи на последний флагман — iPhone X, и ни один из них не получит принципиально нового дизайна, передает Bloomberg. Предполагается, что более радикальное обновление модельного ряда своих смартфонов американская компания оставит на 2019 год.

Изменения произойдут в диапазоне цен, пояснили источники. Кроме того, как они утверждают, среди трех новинок будут "выделяющиеся по размеру".

Флагманом сезона 2018/2019 станет модель с рабочим названием D33 — с OLED-экраном на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма (одной из самых больших среди айфонов и на рынке смартфонов в целом). Помимо этого, из параметров новинки источники назвали стеклянную заднюю панель с краями из нержавеющей стали и две задние камеры.

Модель с рабочим названием D32 представляет собой обновление iPhone X, выпущенного в прошлом году, — с улучшенной видеокамерой и увеличенной скоростью обработки данных.

Главной новинкой, по словам источников, станет смартфон с кодовым именем N84, который разработан на замену iPhone 8 — как более продвинутая и при этом менее дорогая его версия. Внешне этот айфон будет напоминать нынешний флагман iPhone X — с жидкокристаллическим, а не OLED экраном увеличенного размера (6,1 дюйма у новинки, 5,8 дюйма у iPhone X) и краями корпуса из алюминия, а не из нержавейки, как у флагмана. Кроме того, изменится цветовая гамма оформления айфона.

Фото из Flickr/Toshiyuki IMAI