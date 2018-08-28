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Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис заявил, что главной угрозой для американских вооруженных сил являются не Китай и Россия, а зависимость от технологий и чрезмерное использование войск. Об экс-военный написал в колонке для National Interest.

По словам Дэвиса, если кто-либо из противников США использует космическое оружие, чтобы уничтожить американские спутники, используемые для навигации и связи, то многие высокоточные вооружения окажутся бесполезны, и действия наземных войск также будут затруднены.

Экс-подполковник также подчеркнул, что повсеместно применяя военную силу, Штаты порождают страх соперников, вынуждая их увеличивать объемы военных исследований и разработок.

Ранее издание National Interest сообщило, что в России разрабатываются "спутники-убийцы".

Фото из Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command