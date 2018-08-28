Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных "Миротворца" (5)

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В мире | 28 августа 2018 года, 13:14

Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

В сообщении на сайте говорится, что Уотерс внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины, участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

Сайт также приводит ссылки на интервью музыканта, в которых он заявил, что "Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город".

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменники родины".

Добавим, 24 августа Роджер Уотрес выступил в рижской Arēna Rīga в рамках тура "US + THEM".

Источник: РИА Новости

Комментарии 5
yes1 час назад
да сцать на бошки майданутых он хотел
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Читатель1 час назад
Этот сайт "Миротворец" становится элитным клубом лучших людей Мира.
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кот 56 минут назад
По моему,он настоящий европеец! Сомневаюсь,что Вайкуле к ним относится!!!
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