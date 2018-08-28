В мире |

Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности. В обновленной версии говорится, что мессенджер сможет передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по запросу суда. На это обратило внимание издание «Код Дурова».

"В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вас подозревают в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. Пока такого не происходило. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency", — говорится в правилах.

О том, что Telegram может передавать спецслужбам данные других пользователей мессенджера, в правилах не говорится.

В июле прошлого года создатель мессенджера Павел Дуров говорил, что "ни один байт личных данных никогда не будет передан ни одному правительству".

13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера из-за невыполнения требования ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России. Из-за этого оказались заблокированы миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки.

Источник: телеканал "Дождь"