Президент США Дональд Трамп заявил, что Google в поисковой выдаче демонстрирует только «плохие» новости о нем. Об этом он написал в твиттере.

Американский президент отметил, что по запросу «Трамп новости» поисковик предлагает в основном «СМИ с фейковыми новостями».

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...