Папу Франциска попросили уйти в отставку (2)

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В мире | 28 августа 2018 года, 16:10

Папу римского Франциска попросили уйти с занимаемой должности в католической церкви. Соответствующее заявление сделал бывший постоянный дипломатический представитель Папы римского в США архиепископ Карло Мария Вигано, передает американский телеканал Fox News.

Ранее архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, указывающие на то, что Папа римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов в течение лет, однако ничего не делал. Речь идет о кардинале Теодоре Маккэррике, который ранее возглавлял Архиепископию Вашингтона, он ушел в отставку в прошлом месяце после обвинений в сексуальном насилии десятилетней давности.

Вигано призвал понтифика подать в отставку из-за его бездействия, отмечает телеканал CNN.

«Папа Франциск должен быть первым, кто подаст хороший пример кардиналам и епископам, которые скрыли злоупотребления Маккэррика», — сказал Вигано.

Ранее сообщалось, что Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила. Помимо этого, глава католической церкви признал, что церковь потерпела поражение в борьбе с педофилией среди священников.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/world vide news

Комментарии 2
Во как56 минут назад
Рука Вашингтона добралась уже и до Ватикана.Ну да,они же главные во всем мире, просто главнюки.
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Latviešu Patriots1 час назад
Par visiem noziegumiem, ko katoļu baznīca ir veikusi, es ieteiktu šim katoļu kroplajam mēslam, bērnu drāzēju pārstāvim sadedzināties pētera bazilikas priekšā, tiešajā ēterā.
Pasaule atviegloti uzelpotu.
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