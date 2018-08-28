Президент Эстонии переезжает на работу в русскоязычную Нарву (3)
Канцелярия президента Эстонии сообщила, что во вторник Керсти Кальюлайд временно переедет на работу в русскоязычный город Нарва на границе с Россией, передает РИА Новости.
"Этой осенью президент будет работать в Нарве в общей сложности один месяц с перерывами. В этот раз она проработает в Нарве десять дней. Вместе с президентом поедут чиновники канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Кальюлайд решила переехать работать в Нарву для того, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву". Об этом рассказала сама президент Эстонии в интервью каналу ETV+.
Напомним, что около 96% жителей Нарвы считают родным русский язык.
фото: flickr.com
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