В мире |

Канцелярия президента Эстонии сообщила, что во вторник Керсти Кальюлайд временно переедет на работу в русскоязычный город Нарва на границе с Россией, передает РИА Новости.

"Этой осенью президент будет работать в Нарве в общей сложности один месяц с перерывами. В этот раз она проработает в Нарве десять дней. Вместе с президентом поедут чиновники канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кальюлайд решила переехать работать в Нарву для того, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву". Об этом рассказала сама президент Эстонии в интервью каналу ETV+.

Напомним, что около 96% жителей Нарвы считают родным русский язык.

фото: flickr.com