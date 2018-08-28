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В среду, 29 августа, к Земле приблизится астероид 2016 NF23, немного превышающий по размерам пирамиду Хеопса. Об этом сообщает Space.com. Небесное тело летит к планете со скоростью более девяти километров в секунду. Он приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — пять миллионов километров — 29 августа в 3:38 UTC.

Размер астероида 2016 NF23 — между 70-ю и 160-ю метрами в диаметре.

Тем временем, офицер планетарной безопасности NASA Линдли Джонсон заявила Space.com, что это событие «не вызывает абсолютно никакого беспокойства». Из-за своего размера и близости к Земле астероид был помечен как потенциально опасный объект, но он не представляет угрозы для планеты.

Издание отмечает, что 2016 NF23 «не исключительно велик» по стандартам астероидов. Например, диаметр Цереры из Пояса астероидов составляет около 950 километров.

До этого 2016 NF23 подходил к Земле максимально близко (на 8,95 расстояний до Луны) 30 августа 1997 года. Следующее сближение состоится 1 сентября 2039 года (на 5,39 расстояний до Луны). Астероид 2016 NF23 также периодически сближается с Венерой и Меркурием.