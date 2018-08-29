Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию мира (11)
В мире | 29 августа 2018 года, 07:16
Экс-президент Польши Лех Валенса предложил выдвинуть осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова на Нобелевскую премию. Об этом говорится в заявлении бывшего лидера страны, которое размещено на сайте Польской киноакадемии.
Валенса сделал такое заявление, поскольку увидел у Сенцова такие черты, "как вера в демократию, отсутствие ненависти, готовность к борьбе за братство между народами и к жертве собой ради блага других несправедливо наказанных людей".
"По этой причине я обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом к освобождению Олега Сенцова и предлагаю выдвинуть его на Нобелевскую премию мира", — говорится в тексте заявления.
Источник: L!FE.ru
Так помоги давить, объяви солидарную голодовку с Сенцовым. И почему ты не топишь больше за Надию Савченко тоже ведь патриотша украины томиться в застенках Киевского СИЗО. Кстати, обоих обвиняют за подготовку к терактам.
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А об этом не интересно,тут же Кремль,тут же Путин,тут же установки,а суп надо отрабатывать,иначе с голоду,к Маккейну отправишься.И потом это модно,по латышски,скалиться не имея зубов,во рту.Шипеть,из-под лавки,даже если и за бесплатно,патриотично,цинично и не наказуемо.(пока)
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:))) Надоть Польше парк напротив Российского посольства ( оно там еще есть?) назвать именем Сенцова. Чтобы послы великой России зарделись от стыда. А "великий" режиссер, получивший престижную премию в Трускавце ( Украина) за короткометражный фильмец в 10 минут, получил бы сатисфакцию. И ему в тюрягу надо еще послать жирненького, зажаренного на хохляцком сальце , порося с польскими яблоками.
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