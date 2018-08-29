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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил выдвинуть осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова на Нобелевскую премию. Об этом говорится в заявлении бывшего лидера страны, которое размещено на сайте Польской киноакадемии.

Валенса сделал такое заявление, поскольку увидел у Сенцова такие черты, "как вера в демократию, отсутствие ненависти, готовность к борьбе за братство между народами и к жертве собой ради блага других несправедливо наказанных людей".

"По этой причине я обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом к освобождению Олега Сенцова и предлагаю выдвинуть его на Нобелевскую премию мира", — говорится в тексте заявления.