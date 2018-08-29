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В немецкой столице восстановят фрагмент Берлинской стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что группа артистов воссоздаст часть печально известной стены в рамках арт-проекта, который начнется в середине октября и будет продолжаться четыре недели. Чтобы попасть на арт-объект, посетителям придется приобрести визу, которая обойдется в €15. Кроме того, им нужно будет отказаться от своих мобильников и получить вместо них смартфоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами, которые будут включать просмотр документальных фильмов, а также посещение выставок и концертов.

По словам создателей арт-проекта, они хотят, чтобы посетители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит терять чувство свободы.

Ранее сообщалось, что немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, возведенной властями ГДР в 1961 году.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/Lady Silke's femmetastic world