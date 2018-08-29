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Американский сенатор Джон Маккейн занимался планированием собственных похорон ещё при жизни. Он выбрал российского журналиста Владимира Кара-Мурзу — младшего в качестве человека, который не только примет участие в траурной церемонии, но и понесёт его гроб во время прощания, назначенного на 1 сентября. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, также участвовать в похоронной процессии будет бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший министр обороны Соединённых Штатов Уильям Коэн. Кроме того, на церемонии будет несколько друзей, среди которых актёр Уоррен Битти.

По информации издания, письмо с таким предложением журналисту передали в апреле. Кара-Мурза сообщил, что был убит горем, но приглашение принял.

Напомним, 25 августа в Аризоне скончался американский сенатор Джон Маккейн. Год назад врачи обнаружили у него глиобластому — крайне агрессивную форму опухоли головного мозга.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore