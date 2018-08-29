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Австрийское издание Der Standard отметило, что российский лидер Владимир Путин пользуется популярностью в странах Запада среди представителей разных политических взглядов.

По мнению журналистов, это обусловлено несколькими факторами. В первую очередь отмечается приверженность президента РФ традиционным ценностям. Кроме того, в издании подчеркнули, что Путин — противник западной гегемонии в общественной, военной и экономической сферах, а также выступает против господства американской нацвалюты на планете.

Также австрийские представители СМИ оценили и человеческие качества российского лидера, а именно: его чувство юмора, остроумие и скромность.