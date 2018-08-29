Австрийские СМИ объяснили, почему Путин популярен в странах Запада (8)
В мире | 29 августа 2018 года, 18:54
Австрийское издание Der Standard отметило, что российский лидер Владимир Путин пользуется популярностью в странах Запада среди представителей разных политических взглядов.
По мнению журналистов, это обусловлено несколькими факторами. В первую очередь отмечается приверженность президента РФ традиционным ценностям. Кроме того, в издании подчеркнули, что Путин — противник западной гегемонии в общественной, военной и экономической сферах, а также выступает против господства американской нацвалюты на планете.
Также австрийские представители СМИ оценили и человеческие качества российского лидера, а именно: его чувство юмора, остроумие и скромность.
Источник: L!FE.ru
Он может выступать и общаться без бумажек а не как некоторые перечитывают то что им написали!
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Откуда столько вони у тебя?
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Давно-то сам перестал жопу соломой подтирать ?
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