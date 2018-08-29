Украина готова портатить более 1 млрд долларов на комплексы ПВО из США (12)
Украинский посол на территории Соединенных Штатов Валерий Чалый заявил, что Киев обратился к Вашингтону по поводу приобретения американских ПВО. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Новое время".
По словам Чалого, этот вопрос поднимался во время встречи лидеров Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также во время визита советника американского президента по нацбезопасноти Джона Болтона в Киев.
"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — сказал Чалый.
Уточняется, что Украине нужны по меньшей мере три подобных комплекса, при этом стоимость одного достигает примерно 750 млн долларов.
Фото из Flickr/NASA on The Commons
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