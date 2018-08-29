Украина готова портатить более 1 млрд долларов на комплексы ПВО из США (12)

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В мире | 29 августа 2018 года, 10:53

Украинский посол на территории Соединенных Штатов Валерий Чалый заявил, что Киев обратился к Вашингтону по поводу приобретения американских ПВО. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Новое время".

По словам Чалого, этот вопрос поднимался во время встречи лидеров Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также во время визита советника американского президента по нацбезопасноти Джона Болтона в Киев.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — сказал Чалый.

Уточняется, что Украине нужны по меньшей мере три подобных комплекса, при этом стоимость одного достигает примерно 750 млн долларов.

Фото из Flickr/NASA on The Commons

Источник: Газета.ru
Комментарии 12
yes2 часа назад
жители в нищите и разрухе а они закупают ПВО. Тперь наглядно видно кому выгодна эта война, САША подарили пару б/у хаммеров, а теперь продадут за кучу денег ПВО, вот она друзба по омерикански. И когда нормальные украинцы поймут что их дурят
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Адельфина2 часа назад
Наша планета - пороховая бочка, начиненная оружием дико мощных эквивалентов. Случись прилететь шальному астероиду или тунгусскому метеориту - планета сдетонирует и бабахнет, и третьей мировой не надо.
А все потому, что миром правят идиоты, которые уверены в ценности зеленых фантиков, которые сами же и печатают. И перекладывают их из кучки в кучку, и радуются, мудаки! Пристрелить бы их парочку, пока беды не случилось.
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Адельфина1 час назад
Нормальные украинцы давно все поняли, но их мало, 10%. А остальные 90% идиотов - демократическое большинство! И давят количеством. Ведь на чем поймали мир - до эпохи радио и ТВ дураков было 10%, а остальные 90% читали книги,и им было очень сложно залезать в мозги и поворачивать их, куда олигархам надо. Поэтому тот мир был еще в своём уме. В здравом. И решения, и выборы во власть принимались умным большинством. А теперь демократия, да, но демократия идиотов.
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