Instagram представил новые функции для верификации аккаунтов
В мире | 29 августа 2018 года, 12:08
Instagram вводит три новые функции для верификации учетных записей, сообщает пресс-служба компании.
Пользователи смогут узнать дату и страну регистрации интересующего их аккаунта, увидеть смену названия страницы. Это должно помочь, например, в определении поддельных аккаунтов знаменитостей, сообщили в компании.
Для подтверждения своей личности пользователям нужно будет ввести свое настоящее имя и фотографию паспорта, которые будут скрыты от других пользователей. После процедуры проверки у аккаунта появится специальная отметка.
Кроме того, станет доступен вход в Instagram через другие приложения, которые помогают идентифицировать личность.
Фото из Flickr/spencer
Источник: ПОЛИТ.РУ