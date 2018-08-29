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Instagram вводит три новые функции для верификации учетных записей, сообщает пресс-служба компании.

Пользователи смогут узнать дату и страну регистрации интересующего их аккаунта, увидеть смену названия страницы. Это должно помочь, например, в определении поддельных аккаунтов знаменитостей, сообщили в компании.

Для подтверждения своей личности пользователям нужно будет ввести свое настоящее имя и фотографию паспорта, которые будут скрыты от других пользователей. После процедуры проверки у аккаунта появится специальная отметка.

Кроме того, станет доступен вход в Instagram через другие приложения, которые помогают идентифицировать личность.

Фото из Flickr/spencer