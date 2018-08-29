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Французских рыболовов обвиняют в нападении на английских коллег с помощью камней и дымовых шашек. В ночь на вторник у берегов Нормандии произошла стычка, в которой с французской стороны участвовали 35 рыбацких лодок. Рыбаки двух стран подрались за право ловить гребешки.

Морское столкновение произошло в 22 километрах от берегов Нормандии, у Залива Сены.

Эта акватория богата морскими гребешками. У британских рыбаков есть юридическое право их ловить, но присутствие британцев не нравится французским рыбакам, которые считают, что их коллеги добывают слишком много моллюска.

Теперь британские рыбаки надеются получить защиту от правительства, а французские боятся потерять один из своих "важнейших ресурсов".

В ночь на вторник 35 французских рыболовных суден собрались в заливе и двинулись в сторону района, где британцы добывали моллюсков, чтобы выразить протест против "разграбления" ими гребешков.

"Французы хотели помешать работе британцев, и произошло столкновение", - говорит глава нормандского рыболовного ведомства Димитрий Рогофф. "Видимо, кто-то кидал камни, но раненых нет", - добавил он.

Численное преимущество было на стороне французов - против их 35 лодок у британцев было всего пять. В итоге им пришлось отступить обратно в Англию через канал.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com