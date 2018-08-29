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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что до 30 сентября государство официально уведомит Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, - до 30 сентября", - сказал он.

Согласно договору, если за 6 месяцев до окончания 10-летнего срока действия документа одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие, он автоматически будет продлен на следующие 10 лет.

То есть действие данного договора автоматически продлится на 10 лет с 1 апреля 2019 года, если Украина не уведомит Россию о желании его прекратить до 30 сентября.

При этом Климкин не ответил на вопрос о том, почему Президент заявил о намерении Украины денонсировать договор, хотя еще в апреле не поддерживал соответствующую инициативу МИДа и заявлял о намерении прекратить в одностороннем порядке только действие отдельных положений документа.

"Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", - сказал он.

В ходе совещания с послами в иностранных государствах Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищённой к прекращению действия договора и призвал МИД внести необходимые документы для начала этого процесса.

Источник: ukranews.com

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